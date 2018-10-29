20:12 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Крылья Советов" заслужили как минимум очко"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович - о матче 12-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1).

- Могу сказать, что нам не повезло вообще. Пару хороших моментов не забили, а когда контролировали игру, пропустили очень обидный гол, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер". -  Думаю, что мы заслуживали как минимум очко. Такая штука футбол. Мы настраивались. Футболисты сами понимали, что могут играть с "Зенитом", но мы просто не использовали свои возможности.

Все о чемпионате России – здесь.

Крылья Советов - Зенит

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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