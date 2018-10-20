Миодраг Божович: "Крылья" достойно играли в меньшинстве против "Урала"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после матча 11-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) заявил, что его команда хорошо играла во второй половине встречи.

- В первом тайме у нас очень мало получалось, было ошибки, брак, - сказал Божович на послематчевой пресс-конференции. - Во втором тайме стали играть чуть лучше, но "Урал" мог реализовать стопроцентный момент и сделать 2:0. В меньшинстве мы играли неплохо и могли вырвать победу.

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