19:18 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Крылья" достойно играли в меньшинстве против "Урала"

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Главный тренер "Крыльев Советов"  Миодраг Божович после матча 11-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) заявил, что его команда хорошо играла во второй половине встречи.

- В первом тайме у нас очень мало получалось, было ошибки, брак, - сказал Божович на послематчевой пресс-конференции. - Во втором тайме стали играть чуть лучше, но "Урал" мог реализовать стопроцентный момент и сделать 2:0. В меньшинстве мы играли неплохо и могли вырвать победу. 

Урал - Крылья Советов

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Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/press-konferencziya-posle-igry-ural-krylya-sovetov

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