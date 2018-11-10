19:49 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Крылья" допустили грубую ошибку в матче с "Ахматом"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после матча 14-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (1:2) заявил, что его команда допустила грубую ошибку в моменте со вторым пропущенным голом. 

Мы хорошо начали матч, - приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев Советов". - В первом тайме мы совершили одну ошибку, которая привели к опасному моменту у наших ворот. Во втором тайме мы пропустили, но смогли сравнять счет. После этого опять совершили грубую ошибку. Отыгрываться два раза в одном матче очень трудно. Мы сделали все, что возможно – штурмовали последние 10 минут, но сравнять счет не смогли.

"Крылья Советов" после 14 туров занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

Крылья Советов - Ахмат

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