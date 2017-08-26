Миодраг Божович: "Какая-то невезуха была"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после поражения в домашнем матче c "Амкаром" (0:1) посетовал на упущенные моменты и пообещал провести работу над ошибками.

– Проиграли, потому что пропустили гол, который нельзя было пропускать. Во втором тайме играли лучше, создавали моменты, но не забивали. Какая-то невезуха была, – сказал Божович по флеш-интервью.

– Реализация моментов становится ахиллесовой пятой "Арсенала". Сегодня опять было много моментов.

– Было. Но, к сожалению, не забили. Просто не повезло.

– Как теперь будете готовиться к следующим матчам?

– Нормально. Будем стараться исправлять ошибки. Посмотрим. Надо лучше бороться, сражаться уже в первом тайме. Сегодня мы не особо это делали.

Трансляция матча "Арсенал" - "Амкар"