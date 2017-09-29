Миодраг Божович: "Качество игры? Да кого оно волнует"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович после матча 12-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0) отметил, что его команда превзошла соперника в самоотдачи. Кроме того, он считает, что пауза на игры сборных пойдет команде на пользу.

- Согласен, что превзошли "Краснодар" в самоотдачи, - сказал Божович во флеш-интервью. -Считаю, что выиграли заслуженно. Самое главное для нас – набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует.

Пауза на игры сборных? Думаю, она пойдет на пользу. Кто-то у нас был травмирован, кто-то приехал позже.