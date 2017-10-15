21:05 | Футбол — РФПЛ

Миодраг Божович: "Играть нужно быстро, а с "Зенитом" - еще быстрее"

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Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что его подопечным пришлось много обороняться в матче 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0). 

- Мы ждали, рассчитывали на гол, - сказал Божович в эфире канала "Наш футбол". - Ребята бились, ждали момента и дождались. Мы выиграли, нам нужны были очки. 

- Почему было мало моментов?

- Мы оборонялись большим количеством игроков, мало простора у "Зенита" было. В атаке мы мало что могли сделать - "Зенит" больше давил. 

Если с такими командами, как "Зенит", не играть быстро, то ничего не получится. Надо играть быстро, а с "Зенитом" - еще быстрее.

Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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