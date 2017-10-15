Миодраг Божович: "Играть нужно быстро, а с "Зенитом" - еще быстрее"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что его подопечным пришлось много обороняться в матче 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0).

- Мы ждали, рассчитывали на гол, - сказал Божович в эфире канала "Наш футбол". - Ребята бились, ждали момента и дождались. Мы выиграли, нам нужны были очки.

- Почему было мало моментов?

- Мы оборонялись большим количеством игроков, мало простора у "Зенита" было. В атаке мы мало что могли сделать - "Зенит" больше давил.

Если с такими командами, как "Зенит", не играть быстро, то ничего не получится. Надо играть быстро, а с "Зенитом" - еще быстрее.

Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"