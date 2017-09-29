Миодраг Божович: "Гол забил Горбатенко. Джорджевич, кажется, не коснулся мяча"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович поблагодарил своих подопечных за самоотдачу в матче 12-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). Единственный мяч в поединке был записан на Луку Джорджевича, однако, по мнению Божовича, решающий удар нане все же Игорь Горбатенко.

– Думаю, что мы очень хорошо начали эту игру, и у нас было несколько очень хороших моментов, – сказал Божович. – Мы прекрасно понимали, что нам очень нужны очки. Слава богу, что успели забить, а потом нам пошли на пользу удаление и травма. У них было на два игрока меньше, тут нам повезло. Но это – футбол, могли и пропустить. Мы выиграли, и думаю, что мы выиграли заслуженно. У нас было больше моментов, больше желания. Я бы хотел поблагодарить игроков за самоотдачу и сказать спасибо болельщикам: как всегда, у нас была самая лучшая поддержка.

– Это лучшая игра "Арсенала" под вашим руководством?

– Я думаю, что были и еще хорошие игры. Трудно сравнивать. Но с учетом того, что "Краснодар" – очень сильная команда, возможно, это и лучшая наша игра.

– Сегодня дебютировал Кангва. Как вы оцените его игру?

– Это очень качественный игрок. Я полагаю, что он чуть-чуть похож на Мусу Думбья. Очень хорошая скорость, хорошая обводка, хороший удар. Но он физически еще готов не полностью. Во время паузы мы планируем сыграть товарищескую игру, он еще "наберет", и к матчу с "Зенитом" будет в лучшей форме, чем сейчас.

– Почему сегодня в заявке не было Альвареса и Чаушича?

– У обоих проблемы с икроножной мышцей. Чаушич еще в матче с "Тпмбовом" получил ушиб, потом еще сыграл на искусственном поле с "Уфой", что усугубило проблему. Та же история с Альваресом. Мы пытались их восстановить к этой игре, но не успели.

– Не разбирали момент с голом? Кто все-таки забил?

– Горбатенко. Я хорошо не видел, но мне кажется, Джорджевич мяча не коснулся, все промахнулись.

– Каково состояние травмированных футболистов?

– Григалава начал тренироваться с основным составом. Ему сделали специальную маску, чтобы он мог работать со всеми. Берхамов тоже тренируется с основой. Думаю, что они через какое-то время будут готовы выйти на поле. Максимов тоже восстанавливается, надеюсь, что этот процесс у него не займет много времени. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трнсляция матча "Арсенал" - "Краснодар"