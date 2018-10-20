Миодраг Божович: "Если бы не красная карточка, у "Крыльев" были бы большие шансы выиграть"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович заявил, что его команда достойно играла в матче 11-го тура РПЛ против "Урала" (1:1), даже оставшись в меньшинстве.

- Думаю, в первом тайме у нас игра не получалась, было много брака, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - В раздевалке сказал, чтобы больше двигались и делали больше передач. Если бы не красная карточка, то у нас были бы большие шансы выиграть. Даже в меньшинстве мы достойно играли. В конце игры мы были ближе к победе. Много желтых карточек? Мне не показалось, что была грубая игра.

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