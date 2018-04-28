Миодраг Божович: "Еще не обсуждал с руководством свое будущее в "Арсенале"

Миодраг Божович отметил, что обсудит с руководством "Арсенала" свое будущее на посту главного тренера команды после окончания чемпионата России. Сегодня туляки обыграли "Анжи" (2:1) в 28-м туре.

- Показалось, что сегодня после суперэмоциональной игры с "Зенитом" немного не хватило именно эмоций. Так ли это?

– Не знаю… Я не видел никого среди наших игроков, кто опустил бы руки и кому было бы все равно, какой будет результат. Они все бились, по настрою ни к кому претензий быть не может. По качеству исполнения - да, было много ошибок и брака.

- Сегодня действительно прекрасно отыграл Левашов. После игры с "Зенитом", когда многие обвиняли его как минимум в первом пропущенном мяче, не проводили с ним отдельных бесед?

- А зачем? Он вратарь без большого опыта. Если бы он 2-3 года постоянно отыграл, он бы был прекрасным вратарем, и сейчас он на правильном пути, он набирается опыта. Сейчас он основной вратарь "Арсенала", и он прибавляет и в опыте, и в качестве игры. Надеюсь, что "Арсенал" решил вопрос основного вратаря на долгий срок.

- Кангва очень активен в каждом матче, когда он начнет регулярно забивать?

- Все любят тех, кто постоянно забивает. Кангва для нас очень важный игрок, ему нужно чуть-чуть спокойствия для уверенной реализации голевых моментов.

- Чаушич в каждом матче попадает в каркас ворот. Может, организовать для него музей перекладин или увеличить ворота?

- Горан в этом сезоне сыграл очень хорошо. Он настоящий профессионал и боец, и могу сказать, что я очень доволен его игрой.

- Этот сезон завершается. Были ли у вас какие-то разговоры с руководством клуба о будущем сезоне? Есть желание остаться в Туле?

- Нет, этот вопрос пока не обсуждали, будем разговаривать после окончания чемпионата. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)



