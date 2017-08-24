Миодраг Божович: "Дзюбе лучше остаться в "Зените"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович поделился мнением о таланте нападающих Федора Смолова и Александра Кокорина. Также черногорец считает, что форварде Артему Дзюбе необходимо стараться пробиться в основной состав "Зенита".

- В московском "Динамо" вы успели поработать с Федором Смоловым и Александром Кокориным. Однако тогда они были далеко не лучшими футболистами. Как думаете, за счет чего им удалось раскрыться сейчас?

- В молодости они были очень талантливыми игроками. Но в то время они не смогли поставить для себя футбол на первое место, поэтому не всегда удавалось проявить свои лучшие качества. Повзрослев, ребята изменились. Сейчас у них хороший возраст для больших успехов. Кокорин и Смолов поняли, что могут добиться в футболе многого.

- Почему им не удавалось раскрыться в более молодом возрасте?

- Я этого не знаю, ведь у них было всё для этого. Огромный потенциал. Оба могли бы заиграть в любом европейском клубе, даже в самом сильном.

- А что можете сказать об Артеме Дзюбе, с которым вы пересекались в "Ростове"? Как думаете, стоит ли ему уходить в аренду после потери места в основе "Зенита"?

- Не могу дать ответ на этот вопрос, так как не знаю, что у них сейчас происходит в команде, какие у него взаимоотношения в клубе. Дзюба – отличный футболист, очень хороший человек. Думаю, Артему все-таки лучше остаться в "Зените" и постараться вновь пробиться в основной состав.