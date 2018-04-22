Миодраг Божович: "Дзюба заслуживает вызова в сборную России"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:3) похвалил игру Артема Дзюбы и отметил, что за место в еврокубках побороться будет очень сложно. Напомним, Дзюба заплатил из собственного кармана, чтобы сыграть в сегодняшней встрече. Он отличился в самой концовке и принес команде ничью.

– Сегодня в первом тайме часто возникала ситуация, когда Дзюба смещался на фланг, а в центре оказывался Кангва. Такие перемещения вы находите перспективными, или это вынужденные перемены именно для этого матча?

– Они – нападающие, могут перемещаться по всей ширине поля. Ничего специального.

– Кто в результате заплатит за выход на поле Дзюбы?

– Не знаю, это вопрос не ко мне.

– Вы себе понравились на болельщицком баннере, растянутом перед стартовым свистком?

– Я видел его, могу сказать большое спасибо. Но говорить, что я понравился сам себе, было бы чуть-чуть неправильно.

– Перед сезоном вы ставили задачу попасть в десятку. После сегодняшней боевой ничьей не появилась мысль все-таки побороться за место в еврокубках?

– Математически это практически невозможно. За 6-ое место мы можем побороться, но там есть и "Уфа", и "Рубин", и "Урал". Борьба будет до конца. Но в первую пятерку попасть уже нереально.

– Понятно, что после поражения "Спартака" в Кубке 6-ое место теперь не очень отличается от 8-го. Какой был смысл выпускать сегодня Дзюбу, только чтобы его поддержать?

– Он пришел в команду, чтобы играть. Впереди чемпионат мира, и он сегодня показал, что он заслуживает вызова в сборную Россию, и заслуживает того, чтобы играть за "Зенит". При всем моем уважении к "Зениту", но игра длинными передачами на Заболотного – не для такой команды. Вы помните, когда в Питере были Аршавин, Халк, Витсель, Кержаков, Тимощук, они играли короткими передачами, играли в футбол. А сейчас… К сожалению, идут длинные передачи на Заболотного. Да, нам было сложно. У них сегодня было 5-6 высоких игроков, а у нас только Сунзу, ну, плюс Беляев.

– Арсенал создал много голевых моментов без участия Дзюбы. Это из-за того, что защитники уделяли основное внимание Артему?

– Не только. Сегодня здорово сыграл Кангва. Здоровы выглядели Чаушич, Горбатенко, Ткачев, крайние защитники хорошо подключались. Главное, было движение. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)