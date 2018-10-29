17:55 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Дзюба сделал себя сам"

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Главный тренер "Крыльев Советов"  Миодраг Божович перед матчем 12-го тура РПЛ против "Зенита" заявил, что его команда попробует сдержать форварда гостей Артема Дзюбу.

- Надеюсь, схема в четыре защитника сработает, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - "Зенит" будет раскрывать зоны. У нас будет хорошая поддержка. Надеюсь, мы сделаем хороший результат. Как сдержать Дзюбу? Он сделал себя сам, много работал на тренировках. Поэтому он так и играет. Его сдержать трудно, но мы попробуем.

Крылья Советов - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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