Миодраг Божович: "Дзюба сделал себя сам"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 12-го тура РПЛ против "Зенита" заявил, что его команда попробует сдержать форварда гостей Артема Дзюбу.

- Надеюсь, схема в четыре защитника сработает, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - "Зенит" будет раскрывать зоны. У нас будет хорошая поддержка. Надеюсь, мы сделаем хороший результат. Как сдержать Дзюбу? Он сделал себя сам, много работал на тренировках. Поэтому он так и играет. Его сдержать трудно, но мы попробуем.

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