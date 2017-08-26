Миодраг Божович: "Думаю, в "Зените" Джорджевичу не хватало поддержки"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович считает, что нападающему Луке Джорджевичу в "Зените" не хватило времени, чтобы раскрыться. Черногорский форвард выступает за команду из Тулы на правах аренды.

- Думаю, ему нужно больше поддержки, - сказал Божович во флеш-интервью. У них ("Зенита". - Прим. "СЭ") нету на это времени.

В прошлом розыгрыше чемпионата России Джорджевич принял участие 10 матчах, забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу. В составе "Арсенала" он вышел на поле в шести матчах, забив 1 гол.

В 8-м туре чемпионата России тульский "Арсенал" сыграет с "Амкаром". Встреча состоится сегодня, начало - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.