Миодраг Божович: "Думаю, что появится новый нападающий"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 8-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) отметил, что команду, скорее всего, ожидает пополнение, а пауза в чемпионате пойдет на пользу.

– Рассматриваете ли связку Джорджевич – Расич в основе?

– Все может быть. Но у нас нет таких опорных полузащитников, которые могут выдержать такую нагрузку с двумя нападающими. Тогда будет меньше игроков в середине поля.

– Ходят слухи, что у нас появится нападающий из африканской страны. Это так?

– Я думаю, что он будет. Не могу сказать на 100 процентов, но думаю, что да.

– Сейчас будет перерыв на матчи сборной. Как вы считаете, он пойдет на пользу "Арсеналу"?

– Думаю, что пойдет на пользу. Было бы трудно сейчас, после такого поражения, сразу играть. А так пройдет какое-то время, и будем настраиваться снова. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Амкар"