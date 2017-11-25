Миодраг Божович: "Для "Арсенала" сейчас борьба за еврокубки - слишком много"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович выразил мнение, что в матче 18-го тура против "Тосно" (2:3) команды показали равную игру. Туляки вели по ходу встречи 1:0 и 2:1, но тосненцы победили благодаря хет-трику Евгения Маркова.

- Не думаю, что соперник перехватил инициативу. Игра была 50 на 50, - сказал Божович. - Мы дважды вели в счете, был момент у Джорджевича. Но мы допустили проблемы в обороне и проиграли.

- Насколько "Арсенал" готов к борьбе за еврокубки?

- Думаю, для нас это было бы слишком много сейчас.