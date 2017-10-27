Миодраг Божович: "ЦСКА - хороший раздражитель для "Арсенала". Надеемся зацепиться на очки"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда постарается как можно больше атаковать. Он также добавил, что армейцы – хороший раздражитель для его игроков.

– Не думаю, что туман нам помешает. Поле в очень хорошем состоянии, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Все условия для нормальной игры есть.

Играем дома, так что болельщики ожидают, что мы будем больше атаковать. Постараемся так делать. Но это как позволит соперник. ЦСКА – хороший раздражитель для нас. Надеемся зацепиться на очки.

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА