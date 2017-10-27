Миодраг Божович: "Было бы "Арсеналу" сложнее, если бы не удаление? Если бы бабушка была дедушкой..."

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после победы над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что у его команды были лучше моменты, чем у соперника. Он также добавил, что не знает, смогли бы туляки выиграть, если бы не было удаления.

Напомним, на 54-й минуте встречи главный арбитр Сергей Лапочкин удалил полузащитника армейцев Константина Кучаева за две желтые карточки.

– Выиграли ЦСКА за счет борьбы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" слова Божовича. – Удаление всегда изменяет ход встречи, после этого игра становится легче. У нас были лучше моменты, чем у соперника. По игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч.

Было бы "Арсеналу" сложнее, если бы не было удаления? Как говорится, если бы бабушка была дедушкой… Не знаю, что было бы.

Во втором тайме мы лучше выглядели. ЦСКА – хорошая опытная команда, они нам сегодня не позволили много, но у нас были лучше моменты.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА