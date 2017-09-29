Миодраг Божович: "Болельщики "Арсенала" - одни из лучших в России"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что он надеется прервать статистику без забитых мячей в играх против краснодарцев. По его словам, он не делал акцента на том, что соперник много пропускает после стандартных положений.

- "Арсенал" еще ни разу не забивал "Краснодару"? Это статистика, которая иногда имеет место. Надеюсь, мы ее прервем, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол". - Все игроки, которые играют сегодня, - это игроки тульского "Арсенала". Нам не на что надо жаловаться.

"Краснодар" пропустил много голов со стандартов? Мы ничего специально не делали. У нас есть много игроков, которые хорошо играют головой. Если забьем – хорошо. Мы работали над концентрацией и дисциплиной.

Болельщики на тренировке? Это одни из лучших болельщиков в России. После двух поражений они хорошо нас поддержали. Спасибо им за это.

Трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар"