Миодраг Божович: "Бердыев умеет строить команду, так что нам не нужно недооценивать "Рубин"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Рубина" подчеркнул, что одна ошибка сможет все решить во встрече. Он также добавил, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев умеет строить команду, поэтому не стоит ее недооценивать.

– Никогда не знаешь, пойдет на пользу пауза на матчи сборных или нет. У нас было четыре игрока, которые играли за свои сборные, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Нам удалось провести с минским "Динамо" хорошую игру. Сейчас находимся в хорошем состоянии, но это ничего не значит. Игра будет очень трудной Наверняка одна ошибка может все решить.

Может быть, "Рубин" и находится ниже в турнирной таблице, но все равно это сильная команда с отличным тренером. Возможно, одним из лучших тренеров России. Бердыев знает, как строить команду. Так что не надо недооценивать соперника.

Трансляция матча "Арсенал" - "Рубин"