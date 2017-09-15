Миодраг Божович: "Беляева спрашивал не о вальсе, а почему допустили обрез"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович отметил психологическую важность победы над "Динамо"​ в матче 10-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0). Также специалист подчеркнул, что не готов оценить нынешнее состояние восстановившегося от травмы Сергея Ткачева.

– В психологическом плане это была для нас очень трудная игра. Предыдущий домашний матч мы проиграли "Амкару", до того сыграли вничью с "Уралом" – 2:2. Нам очень нужны были очки. Начали мы сегодня плохо, пусть стартовый отрезок и остался за нами, но у "Динамо" было два очень хороших момента, они могли забить. Если бы они смогли это сделать, нам было бы трудно. Но мы смогли забить со стандарта. Были у нас моменты и во втором тайме, но, к сожалению, пришлось нервничать до самого конца. Самое главное, что сумели набрать важные три очка. Это позволит нам с хорошим настроением готовиться к следующей игре.

– Сергей Ткачев сегодня вышел на последние 15 минут. Как оценить его готовность сегодняшние действия?

– Трудно оценивать его готовность. Он сам понимает, что ему еще надо набрать кондиции. Он сам сказал перед матчем, что сможет сыграть 15-20 минут, и по этому отрезку сложно делать какие-то выводы.

– Вы долго не проводили замены. Вас полностью устраивала игра команды?

– Вы знаете, когда тренера хотят покритиковать, говорят, "почему он не делает замены?" Если кто-то потом ошибается, спрашивают, "зачем он сделал эти замены?" Так бывает, что когда у вас положительный результат и всё устраивает, то не надо ничего трогать. Если трогаете – что-то меняется. Поменяли Максимова, потому что он чуть-чуть "подсел".

– Максим Беляев, отмечая гол, изобразил вальс. Почему он так отметил?

– Это я не спрашивал. Я спрашивал, почему допустили обрез в добавленное к матчу время! (Петр ПОРТЯНСКИЙ)