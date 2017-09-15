Миодраг Божович: "Арсеналу" повезло в матче с "Динамо"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович подчеркнул, что его команде сопутствовала удача в матче 10-го ура чемпионата России с "Динамо". По словам специалиста, тулякам было очень важно победить в этой встрече.

– Компоненты победы? Много борьбы и немного удачи. У "Динамо" было два хороших момента, и я не знаю, как пошла бы игра, если бы они их реализовали, – сказал Божович в интервью телеканалу "Наш футбол". – Нам повезло. Главным в этой встрече было победить. "Арсенал" находился в непростой ситуации. Теперь у нас будет возможность поработать в хорошем настроении.

Кванга? Он выйдет на поле, когда будет такая возможность. Он приехал к нам только месяц назад. Его физическое состояние было не лучшим, но он – качественный игрок, он еще поможет "Арсеналу".

Мой костюм станет счастливым? Я не верю в это. Я верю в работу. Везет тому, кто работает.

Трансляция матча "Арсенал" – "Динамо"