Миодраг Божович: "Арсенал" сам виноват в том, что упустил победу"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 6-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) подчеркнул, что команде было бы легче играть, если бы она не пропустила гол перед окончанием первого тайма. При этом специалист отметил, что туляки сами упустили победу.

- Сейчас популярно такое мнение, что счет 2:0 хуже, чем 1:0. Согласны с тем, что сегодня это подтвердилось? - вопрос Божовичу.

- Да, такой психологический момент есть. Но если бы мы не получили гол в раздевалку, мы бы психологически легче играли во втором тайме.

- Кого из травмированных игроков сегодня особенно не хватало?

- У нас травмированы Александров, Григалава и Расич. Всех не хватало, потому что у нас очень короткая скамейка. В любом случае мы сами виноваты в том, что не удержали победу.

- Александр Денисов в опорной зоне - это вынужденная мера или вы планируете его использовать именно на этой позиции?

- Это наша задумка. Мы хотели иметь в этой зоне игрока, который будет выигрывать единоборства, который может хорошо выпрыгнуть, что важно при "стандартах" как в атаке, так и в обороне. Это неплохо работало в первом тайме, а во втором что-то перестало получаться. Я думаю, что объем беговой работы у Денисова получился очень большой и он подустал. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Урал"