Миодраг Божович: "Арсенал" провел успешную трансферную кампанию"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович после подписания арендного контракта с ивуарийцем Хабибом Майга рассказал о сильных качествах новичка. Также он высоко оценил итоги трансферного окна для клуба.

– Майга – очень молодой игрок, ему всего 22. Но при этом он имеет немалый опыт за спиной, провел во Франции более 20 игр. А это – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Жалко, что нам удалось взять его всего лишь в аренду. "Сент-Этьенн" на него рассчитывает в будущем, а сейчас для этого клуба было важно, чтобы Хабиб постоянно играл. По амплуа он – опорный полузащитник. Очень цепкий, побеждающий в единоборствах, отдающий отличные передачи. Словом, это тот самый хавбек, который нам был нужен. Надеемся, Майга поможет нам в этом сезоне.

– Теперь, после прихода опорника, можно сказать, что "Арсенал" укомплектован?

– Наверное, да. Позиции, которые требовалось усилить в первую очередь, мы усилили. Можно сказать, что мы провели очень успешную трансферную кампанию.