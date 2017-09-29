Миодраг Божович: "Арсенал" хотел "зацепиться" за Кубок России"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что команда тяжело переживала вылет из Кубка России. В 1/16 финала туляки уступили "Тамбову" (0:1). Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата страны "Арсенал" обыграл "Краснодар" (1:0).

– Вынужденные изменения в составе сплотили команду?

– Думаю, что это пошло на пользу. Мы хотели "зацепиться" за Кубок России, надеялись, что многие гранды вылетят, и мы продолжим борьбу за трофей. К сожалению, мы проиграли "Тамбову", и для нас это было тяжело в психологическом плане. На этом фоне мы уступили "Уфе", пусть и не совсем заслуженно. Сегодня нам было некуда деваться, и ребята это хорошо понимали. Если бы мы сегодня проиграли, то у нас была бы очень непростая ситуация в турнирной таблице.

– Несмотря на удаление, "Краснодар" в какой-то момент перехватил инициативу и осадил ворота "Арсенала". В чем причина?

– В области психологии. Вы знаете, сколько раз в этом сезоне мы вели в счете, а в результате теряли очки в концовке. "Урал" и "Тосно" в Туле, "Рубин" на выезде. Если бы мы взяли все эти очки, были бы сейчас главным сюрпризом чемпионата, а сейчас мы продолжаем борьбу в нижней части таблицы.

– Вы давали установку во втором тайме уделять больше внимание обороне?

– Понятно, что у "Краснодара" есть очень быстрые игроки: Вандерсон, Классон, Смолов. Если им дать простор, бороться с ними сложно. Так что старались плотно играть в обороне и выходить в контратаки. Пару раз получилось, но, к сожалению, не забили. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар"