Миодраг Божович: "Арсенал" едет в Тамбов побеждать, но в Кубке бывают сюрпризы"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что команде психологически тяжело далась концовка матча 10-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0).

– В конце матча было немного тревожно, потому что команда слишком глубоко "села" при таком счете. Это была ваша установка?

– В перерыве была об этом речь, но так глубоко "садиться" мы не планировали. У нас в этом чемпионате было очень много ошибок, когда мы вели в счете и даже при хорошей игре не могли в итоге удержать преимущество. Поэтому был определенный страх. Хорошо, что не пропустили, выдержали. Должна прийти уверенность.

– С каким заданием выходил на замену Расич? Складывается впечатление, что он в свои отрезки показывает немного не то, на что вы рассчитываете.

– Да, у него было задание цепляться за мячи, помогать обороне. Он не так долго играл, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы.

– Следующий матч – кубковый. В Тамбов "Арсенал" поедет выигрывать или дарить радость местным болельщикам?

– Кубок России – важный турнир. Мы поедем побеждать, но в Кубке всегда случаются сюрпризы. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)