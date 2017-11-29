Миодраг Божович: "Арсенал" даст бой "Спартаку"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в интервью пресс-службе клуба отметил, что ждет от команды хорошей игры в матче 19-го тура премьер-лиги со "Спартаком". По его словам, настрой на эту встречу будет особым.

– Вы сами не раз говорили, что вчистую проиграли "Спартаку" в первом круге. Что нам ждать от матча второго круга?

– Ждите хорошей игры. "Спартак" является раздражителем практически для любой команды. Наверное, наш стадион будет полным на этой игре. Перед своими болельщиками мы дадим бой "Спартаку".

– Какая ситуация с травмированными игроками?

– В лазарете только Игорь Шевченко, который получил травму в матче с "Тосно". Остальные живы-здоровы.

– И "Арсенал", и "Спартак" по ходу сезона плохо проводят вторые таймы. Специальный упор на это не делаете в подготовке к матчу?

– Трудно предсказывать игру. Мы должны отталкиваться от своей игры. Надеюсь, что в этот раз все получится.

- Как влияет холодная погода на подготовительный процесс?



- Конечно, есть разница при работе в холод и в хорошую погоду, но на нашем тренировочном поле работает подогрев, условия для работы нормальные. Мы стараемся не отвлекаться на холод.



- В лазарете только Шевченко. Это значит, что Альварес готов помочь команде в предстоящей игре?



- Трудно сказать, на сколько готов Виктор к игре. Он тренируется в общей группе, но много пропустил после травмы в игре с ЦСКА. Мы боимся рисковать.