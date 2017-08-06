Миодраг Божович: "Арсенал" был не готов ко второму тайму"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что замена нападающего Луки Джорджевича не связана с нереализоавнным пенальти в матче 4-го тура чемпионата России против "Тосно". Туляки на своем поле уступили со счетом 1:2, команда из Ленинградской области одержала первую в истории победу в чемпионатах России.

- В первом тайме мы играли быстро, забили красивый гол, - сказал Божович во флеш-интервью. - Не знаю, что случилось после перерыва. Мы были не готовы ко второму тайму. Замена Луки Джорджевича? Она не связана с нерализованным пенальти.

Что касается настроя на "Спартак" (в 5-м туре туляки на выезде сыграют с красно-белыми. - Прим "СЭ") после поражения, в чемпионате 30 туров. Нужно настраиваться на любого соперника. В России такой чемпионат, что каждый может обыграть каждого.

Трансляция матча "Арсенал" - "Тосно"