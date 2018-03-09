Миодраг Божович: "Арсенал" был лучше и победил заслуженно"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович остался доволен игрой своей команды в матче 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:0). Один из мячей забил Артем Дзюба.

– Думаю, что мы были лучше, держали мяч под контролем, – отметил в эфире канала "Наш футбол" Божович. – Во втором тайме на 15 минут "Амкар" нас поймал, была у них перекладина. Хороший момент. Но мы все равно выиграли заслуженно.

Почему предъявлял претензии судьям? Это обычный игровой эпизод. Когда у нас была контратака, они остановили игру. Ничего особенного.

Игра Дзюбы? Он очень хорошо провел игру, очень хорошо.

Трансляция матча "Амкар" - "Арсенал"