Миодраг Божович: "Арсенал" был лучше и победил заслуженно"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович остался доволен игрой своей команды в матче 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:0). Один из мячей забил Артем Дзюба.
– Думаю, что мы были лучше, держали мяч под контролем, – отметил в эфире канала "Наш футбол" Божович. – Во втором тайме на 15 минут "Амкар" нас поймал, была у них перекладина. Хороший момент. Но мы все равно выиграли заслуженно.
Почему предъявлял претензии судьям? Это обычный игровой эпизод. Когда у нас была контратака, они остановили игру. Ничего особенного.
Игра Дзюбы? Он очень хорошо провел игру, очень хорошо.
A16
Вопреки. матч то смотрели? Пенальти 100%, Что ахинею писать? Посмотрите повтор, там Дзюбу и за руку схватили и ноги зацепили.
16:32
Вопреки
Да..да, насмешил - Божович знает значительно больше, чем нам кажется... РФС с МУТКО четко выполняет рекомендации членов Правительства и КО... В прошлом году Лавров сказал, что Спартаку пора в этом году брать чемпионство и речник взял под козырек.. и, при этом, погасил большую часть долгов организации с помощью Лукойла. Месяц назад Лавров уже в Туле, заявил, что "Арсенал" в этом году должен участвовать в еврокубках.. Уж слишком солидный ныне спонсор у туляков. И вот посыпались пенальти левые от Дзюбы, главного симулянта РФПЛ... Но Вилкову вновь нужен был лишь повод. Так-что, думаю, финиш Арсенала будет скандальный... но, что это меняет - все оправдывается ради сохранения собственного сидалища в теплом кресле. Таков "честный" футбол у нас от МУТКО.
16:17
вперёд Спартак!
Абсолютно лучшим на поле был Вилков, поставивший на 11-й минуте пенальти, которого не было, и давшего во 2-м тайме игроку Амкара прямую красную карточку, вместо положенной жёлтой. Ждём комментариев Будогорского и новых назначений Вилкова на матчи Локомотива))))))))))))))))
16:06