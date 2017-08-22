Миодраг Божович: "Ахмат" даже пенальти не забил. Всегда нужна удача"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1) отметил, что его команде в этом поединке повезло. По словам наставника, тульской команде было немного легче, потому что она играла на выезде.

- Игра была тяжелой и для нас, и для "Ахмата", - приводит пресс-служба грозненского клуба слова Божовича. - И у нас, и у соперников была череда неудачных матчей, обеим командам было тяжело психологически. Может быть, нам было чуть легче, играли на выезде и нечего терять. Повезло, что вовремя забили гол. Неплохо играли в первом тайме. Во второй половине игры "Ахмат" начал играть лучше, у них было много моментов, хорошо, что не забили. Даже пенальти не забили. Всегда нужна удача.