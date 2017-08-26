Миодраг Божевич: "Амкару" некуда деваться. Игра будет сложной"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что соперник его команды по 8-му туру чемпионата России "Амкар" в последних матчах действует на подъеме. Несмотря на это, черногорский специалист рассчитывает на победу в предстоящей игре.

- Игра будет тяжелой - "Амкару" некуда деваться, - сказал Божович во флеш-интервью. - Команда играет на подъеме, показав в двух последних матчах хорошую игру. Но мы играем дома. Надеюсь, выиграем.

Матч с "Ахматом"? Не думаю, что мы играли с позиции силы. В любом случае, сегодня будет другая игра.

Напомним, матч между тульским "Арсеналом" и "Амкаром" состоится сегодня, 26 августа. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.