Минспорта РФ предложил не считать белорусских футболистов легионерами

Министерство спорта РФ предложило не считать белорусов легионерами в российском футболе, сообщают "РИА Новости", ссылаясь на информацию, опубликованную на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

О предложении Минспорта говорится в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации".

Аналогичное предложение про статус белорусских спортсменов было выдвинуто относительно соревнований по волейболу, гандболу и регби, хоккею с мячом и хоккею на траве.

Напомним, ранее белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ.