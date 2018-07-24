Минское "Динамо" подписало экс игрока "СКА-Хабаровск"

Защитник сборной Грузии Георгий Наваловский стал игроком минского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не указаны.

32-летний футболист в прошлом сезоне выступал за российский "СКА-Хабаровск" и принял участие в 22 матчах в чемпионате России, записав свой активе один голевой пас. Также он ранее играл в России за "Анжи", "Волгу", "Химки", "Металлург-Кузбасс" и "Тосно". Кроме того, клуб подписал контракт с 28-летним белорусским защитником Алексеем Гавриловичем.

"Динамо" может стать соперником "Зенита" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Для этого им нужно пройти словацкий клуб ДАК.