Минприроды предлагает "Зениту" взять под опеку манула, а "Спартаку" - кречета

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской предложил клубам РФПЛ взять под опеку нескольких животных, занесенных в Красную книгу. По его словам, "Зенит" мог бы позаботиться о мануле, а "Спартак" - о кречете.
- У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов, - приводит слова Донского "Р-Спорт". - Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи и для охраны которых не хватает средств. Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку.
Например, редкая кошка - манул, на его охрану поступает совсем небольшое количество средств. Его бы мог взять под опеку петербургский "Зенит". А краснокнижная птица, которая не так популярна у благотворителей, - кречет. Его бы мог охранять "Спартак".
Отметим, манул - редкий хищник степей и полустепей Евразии, размером с домашнюю кошку. Мех у манула густой, пушистый, буровато-желтый, на задней половине туловища и на хвосте темные поперечные полосы. Уши небольшие, округлые, на щеках баки. Численность животного сокращается из-за браконьеров и уничтожения мест обитания. В России, в том числе на юго-востоке Забайкалья, находится самый северный ареал обитания этого животного.
Кречет - птица из семейства соколиных, самый крупный из соколов. Они высоко ценятся в качестве охотничьих птиц. Кречет занесен в Красную книгу России как птица, чья популяция сокращается.
Циничный
Это динамо надо взять под опеку бакланов! На "Крестовском" протекла новая РАЗДВИЖНАЯ крыша на стыках. А у динамо крыша стационарная, априори цельная! И как протекла крыша на хоккейном стадионе перед хоккейным матчем динамо - Витязь? Только бакланы !
17:56
Конь болотный
Занести свиней в красную книгу и отдать под опеку спартаку!
17:53
Тот самый Зануда
Кречеты!? Хм,а бабируссы значит пусть вымирают?
17:50
Thomas_Boy_
Я думаю, что нет смысла распинаться про бакланов, всем и так все понятно.
17:47
GalacticBoy
У Зенита своих бакланов хватает,куда им еще
17:45
Serenky25
Всех Бакланов проживающих в Петербурге и Ленинградской области надо взять под опеку. Потому, что только беспризорные Бакланы так и остались без призора...
17:41
shpasic
почему не баклана?
17:38