Минприроды предлагает "Зениту" взять под опеку манула, а "Спартаку" - кречета

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской предложил клубам РФПЛ взять под опеку нескольких животных, занесенных в Красную книгу. По его словам, "Зенит" мог бы позаботиться о мануле, а "Спартак" - о кречете.

- У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов, - приводит слова Донского "Р-Спорт". - Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи и для охраны которых не хватает средств. Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку.

Например, редкая кошка - манул, на его охрану поступает совсем небольшое количество средств. Его бы мог взять под опеку петербургский "Зенит". А краснокнижная птица, которая не так популярна у благотворителей, - кречет. Его бы мог охранять "Спартак".

Отметим, манул - редкий хищник степей и полустепей Евразии, размером с домашнюю кошку. Мех у манула густой, пушистый, буровато-желтый, на задней половине туловища и на хвосте темные поперечные полосы. Уши небольшие, округлые, на щеках баки. Численность животного сокращается из-за браконьеров и уничтожения мест обитания. В России, в том числе на юго-востоке Забайкалья, находится самый северный ареал обитания этого животного.

Кречет - птица из семейства соколиных, самый крупный из соколов. Они высоко ценятся в качестве охотничьих птиц. Кречет занесен в Красную книгу России как птица, чья популяция сокращается.