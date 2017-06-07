Минько вернулся к работе в школе ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Валерий Минько вернулся к работе в школе московского клуба, сообщает пресс-служба армейцев. С 2011 года он был помощником Александра Гришина в молодежной команде, а теперь стал старшим тренером команды ДЮСШ 2000 года рождения. В тренировочном процессе ему помогает Элвер Рахимич.

Напомним, ранее Минько уже работал в академии армейцев с 2003 года до назначения в молодежку.