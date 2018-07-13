Министр спорта Самарской области: "Крылья Советов" собираются начать сезон на "Самара Арене", клуб сейчас договаривается об этом"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что "Крылья Советов" планируют выступать на "Самара Арене", построенной специально к ЧМ-2018. По словам Шляхтина, клуб сейчас договаривается о том, чтобы начать сезон на новой арене.



- Сложно комментировать ситуацию с "Ростовом", но не думаю, что у ростовчан будут проблемы со стадионом. Что касается арены в Самаре, то работа ведется, сейчас "Крылья Советов" договариваются о том, чтобы начать сезон на "Самара Арене". Команда, конечно, собирается выступать на новой арене, - сказал Шляхтин.



Напомним, что, по информации privet-rostov.ru "Ростов" откажется от аренды "Ростов Арены", построенной специально для ЧМ-2018, из-за неподъемной платы за аренду. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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