Министр спорта Чечни считает, что "Терек" способен попасть в еврокубки

Министр физкультуры и спорта Чечни Хасмагомед Хизриев выразил мнение, что "Терек" может попасть в еврокубки по итогам сезона-2016/17. После 13 туров клуб из Грозного занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

- "Терек" способен успешно выступать в еврокубках, для этого созданы все необходимые условия, - цитирует ТАСС Хизриева. - В команде складывается здоровая конкуренция, а это первый шаг к успешному выступлению в премьер-лиге и выходу в еврокубки.