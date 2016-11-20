11:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Министр спорта Чечни считает, что "Терек" способен попасть в еврокубки

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Министр физкультуры и спорта Чечни Хасмагомед Хизриев выразил мнение, что "Терек" может попасть в еврокубки по итогам сезона-2016/17. После 13 туров клуб из Грозного занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

- "Терек" способен успешно выступать в еврокубках, для этого созданы все необходимые условия, - цитирует ТАСС Хизриева. - В команде складывается здоровая конкуренция, а это первый шаг к успешному выступлению в премьер-лиге и выходу в еврокубки.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798359

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Вувузелу на трибунах только запретить надо.

11:26

oleg.bob

Грозный на 100% заслужил иметь команду в еврокубках.

11:14

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