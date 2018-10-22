Мини-футбольный "Спартак" поблагодарил Карреру

Мини-футбольный "Спартак" в своем Твиттере поблагодарил за работу Массимо Карреру, который был отправлен в отставку с поста главного тренера ФК "Спартак". Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами в начале сезона.

– Благодарим главного тренера "Спартака" Массимо Карреру за невероятные эмоции, подаренные всем красно-белым болельщикам за прошедшие два сезона, за долгожданное чемпионство и Суперкубок России. Желаем удачи в дальнейшей карьере! Grazie, Massimo! – говорится в заявлении МФК "Спартак".