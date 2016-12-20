Мингазов продлил контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Артем Мингазов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт тульской команды. Капитан молодежки "Арсенала" подписал новое соглашение, рассчитанное на три года.

– Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться, – подчеркнул Мингазов. – Признаюсь, это стало приятной неожиданностью. Новый контракт – это дополнительные эмоции и мотивация. Футболисту очень важно понимать, что клуб в тебя верит. Мне сказали, что Сергей Вячеславович Кирьяков принял решение взять меня на сборы с главной командой. Теперь все в моих руках, нужно работать с удвоенной силой и доказывать тренеру свою состоятельность. Надеюсь, в ближайшее время вы увидите меня в матчах на Центральном стадионе.