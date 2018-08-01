Милота дня. Тарасов показал рождение дочери. Видео

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в Инстаграме опубликовал видео, на котором демонстрируются кадры рождения его дочери. 31-летний хавбек во второй раз стал отцом 10 июля. Его супруга - модель Анастасия Костенко.

У Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко. Второй женой Дмитрия была телеведущая и певица Ольга Бузова, детей в этом браке не было.

Тарасов выступает в составе "Локомотива" с 2010 года. В составе московского клуба он становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок.