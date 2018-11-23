20:37 | Футбол — РПЛ

Милота дня. Состав "Локо" перед матчем с "Уралом" объявили мамы игроков

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"Локомотив" продолжил традицию необычного объявления состава команд-соперников в чемпионате России. Перед игрой 15-го тура премьер-лиги против "Урала" имена игроков железнодорожников, которые выйдут на поле с первых минут, на табло "РЖД Арены" огласили их мамы.

 

Эта акция приурочена к Дню матери, который в этом году будут отмечать в воскресенье, 25 ноября. (Андрей Михайлов)

Локомотив - Урал

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