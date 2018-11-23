Милота дня. Состав "Локо" перед матчем с "Уралом" объявили мамы игроков

"Локомотив" продолжил традицию необычного объявления состава команд-соперников в чемпионате России. Перед игрой 15-го тура премьер-лиги против "Урала" имена игроков железнодорожников, которые выйдут на поле с первых минут, на табло "РЖД Арены" огласили их мамы.
Милота! Состав "Локо" перед матчем с "Уралом" объявили мамы игроков. А Юрия Семина, его внук...#РПЛ #ЛокомотивУрал pic.twitter.com/iZSkl9z4Xy– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 23 ноября 2018 г.
Эта акция приурочена к Дню матери, который в этом году будут отмечать в воскресенье, 25 ноября. (Андрей Михайлов)
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