Милота дня. Карпин и его маленькая дочка

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней 49-летний специалист запечатлен рядом с младшей дочерью Дашей, которая родилась 4 сентября 2018 года.

- Люди!!! Назрел вопрос!!! Есть что-то общее? - спросил Карпин у подписчиков.

Пользователи ответили специалисту:

- Одно лицо, - написал denis_8687.

- Копия, Георгиевич, - такой комментарий оставил dima.lenin88.

- Фирменный взгляд под названием "Ну и?" - написал ivadix.

Напомним, у Карпина есть две дочери от первого брака: Мария и Валерия.

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