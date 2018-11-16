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Милота дня. Карпин и дочка

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Главный тренер "Ростова"  Валерий Карпин в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней 49-летний специалист запечатлен рядом с младшей дочерью Дашей, которая родилась 4 сентября 2018 года. 

Люди!!! Назрел вопрос!!! Есть что-то общее? - спросил Карпин у подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люди!!! Назрел вопрос!!! Есть что-то общее? 🤪🤪🤪

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 16 Ноя 2018 в 9:01 PST

Пользователи ответили специалисту:

Одно лицо, - написал denis_8687.

- Копия, Георгиевич, - такой комментарий оставил dima.lenin88.

- Фирменный взгляд под названием "Ну и?" - написал ivadix.

Напомним, у Карпина есть две дочери от первого брака: Мария и Валерия.

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