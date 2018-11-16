Милота дня. Карпин и дочка

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней 49-летний специалист запечатлен рядом с младшей дочерью Дашей, которая родилась 4 сентября 2018 года.
- Люди!!! Назрел вопрос!!! Есть что-то общее? - спросил Карпин у подписчиков.
Пользователи ответили специалисту:
- Одно лицо, - написал denis_8687.
- Копия, Георгиевич, - такой комментарий оставил dima.lenin88.
- Фирменный взгляд под названием "Ну и?" - написал ivadix.
Напомним, у Карпина есть две дочери от первого брака: Мария и Валерия.
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