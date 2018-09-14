Милота дня: Дзюба сфотографировался с младенцем после тренировки

😍 И снова: какой же Дзюба крутой!

🤳🏼 После тренировки его у базы ждали болельщики. Он вышел из машины (в отличие от других игроков) и 5 минут раздавал селфи и автографы.

🤱🏻Гулявшие рядом мамы даже доверили ему своих маленьких детей.

👼🏼 Бесконечное мимими. pic.twitter.com/QOLDCrdy6t