14:25 | Футбол — РПЛ

Милота дня: Дзюба сфотографировался с младенцем после тренировки

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Сегодня "Зенит" провел открытую тренировку в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

После занятий форвард петербургского клуба Артем Дзюба, единственный из игроков команды, на протяжении пяти минут раздавал болельщикам автографы, а также сфотографировался с младенцем.

 

 

 

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