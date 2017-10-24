Милота дня: Боккетти читает сыну сказку по-русски

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти попытался прочитать своему сыну Марио сказку на русском языке. Большие трудности у футболиста вызвало слово "троллейбус", которое он никак не мог прочесть правильно.
Боккетти с 2014 года женат на россиянке Катерине Мальцевой. У пары двое детей - сын Марио и дочь Грейс. В России Боккетти играет с 2010 года (с перерывом на полгода) - сперва в "Рубине", затем в "Спартаке".
Боккетти читает своему сыну сказку на русском) pic.twitter.com/J6o7DjiBi7– Alexander Poyda (@AlexanderPoyda) 24 октября 2017 г.
Millwall82
ТрОллебус это баломошка, чмока, хрюк и жопик))))
17:45
баламошка
Троллейбус - транспорт для троллей. Наш транспорт)
17:42
dominels.ru
Молодец папка!
17:41