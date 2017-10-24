17:36 | Футбол — РФПЛ

Милота дня: Боккетти читает сыну сказку по-русски

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти попытался прочитать своему сыну Марио сказку на русском языке. Большие трудности у футболиста вызвало слово "троллейбус", которое он никак не мог прочесть правильно. 

Боккетти с 2014 года женат на россиянке Катерине Мальцевой. У пары двое детей - сын Марио и дочь Грейс. В России Боккетти играет с 2010 года (с перерывом на полгода) - сперва в "Рубине", затем в "Спартаке".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

ТрОллебус это баломошка, чмока, хрюк и жопик))))

17:45

баламошка

Троллейбус - транспорт для троллей. Наш транспорт)

17:42

dominels.ru

Молодец папка!

17:41