Милота дня. 4-летний болельщик "Спартака" посетил тренировку команды

4-летний болельщик "Спартака" Адам Бабурин посетил тренировку своей любимой команды. Этот визит стал исполнением желания мальчика, которое тот загадал на Новый год. Адам признался, что мечтает встретиться со своими кумирами – игроками "Спартака".
Адам пообщался с игроками и тренерами "Спартака", сфотографировался с ними.
🎥 Мечты сбываются: Адам на тренировке #Спартак’а 🤩– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 августа 2018 г.
На днях тренировку красно-белых посетил маленький болельщик #Спартак’а, загадавший на Новый год встречу с игроками.
🔴⚪️ Смотрим полное видео здесь 👇🏻https://t.co/mD6eJMTUjI#Тарасовка #Spartak pic.twitter.com/6ENhNb5KwO