Милота дня. 4-летний болельщик "Спартака" посетил тренировку команды

4-летний болельщик "Спартака" Адам Бабурин посетил тренировку своей любимой команды. Этот визит стал исполнением желания мальчика, которое тот загадал на Новый год. Адам признался, что мечтает встретиться со своими кумирами – игроками "Спартака".

Адам пообщался с игроками и тренерами "Спартака", сфотографировался с ними.