11:49 | Футбол — РПЛ

Милота дня. 4-летний болельщик "Спартака" посетил тренировку команды


4-летний болельщик "Спартака" Адам Бабурин посетил тренировку своей любимой команды. Этот визит стал исполнением желания мальчика, которое тот загадал на Новый год. Адам признался, что мечтает встретиться со своими кумирами – игроками "Спартака".

Адам пообщался с игроками и тренерами "Спартака", сфотографировался с ними.

 

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