Миллионный болельщик "Зенита" первым узнает претендентов на пост главного тренера

Миллионный болельщик "Зенита" в текущем сезоне, который придет на матч 30-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", первым узнает имена претендентов на пост главного тренера команды, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу питерского клуба.

Сегодня "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини с 14 мая.

- Очень скоро узнаете. Первым мы расскажем, кто в "списке пяти", миллионному болельщику в сезоне, - отмечается в сообщении.

Манчини возглавил "Зенит" летом 2017 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил "Лейпцигу" (1:2, 1:1). За один тур до конца чемпионата России "Зенит" занимает пятое место в таблице. Команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.