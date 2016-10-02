19:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Миллер назвал победу "Зенита" над "Спартаком" заслуженной и ожидаемой

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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер поздравил болельщиков "Зенита" с победой в матче 9-го тура чемпионата России над "Спартаком" (4:2). Сине-бело-голубые догнали столичный клуб в турнирной таблице и располагаются на втором месте, уступая по числу побед.

– Поздравляю Петербург и всех болельщиков "Зенита" с яркой, заслуженной, ожидаемой победой над принципиальным соперником! – цитирует официальный сайт "Зенита" Миллера.

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http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/02/aleksey-miller-pozdravlyayu-peterburg-i-vsekh-bolelshchikov-zenita-/

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mallwen

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