Миллер назвал победу "Зенита" над "Спартаком" заслуженной и ожидаемой

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер поздравил болельщиков "Зенита" с победой в матче 9-го тура чемпионата России над "Спартаком" (4:2). Сине-бело-голубые догнали столичный клуб в турнирной таблице и располагаются на втором месте, уступая по числу побед.

– Поздравляю Петербург и всех болельщиков "Зенита" с яркой, заслуженной, ожидаемой победой над принципиальным соперником! – цитирует официальный сайт "Зенита" Миллера.