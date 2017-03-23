Миланов выбыл на 3 недели

Агент полузащитника ЦСКА Георгия Миланова Мирчо Димитров сообщил, что его клиент из-за травмы колена, полученной в расположении сборной Болгарии, пропустит около 3 недель. В текущем сезоне хавбек провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

- Миланов не сможет играть около трех недель, у него повреждение колена, получил растяжение на тренировке, - цитирует ТАСС Димитрова. - Он неудачно упал. Хорошо, что Георги избежал серьезной травмы. Насколько я знаю, он останется в расположении сборной до вторника, а затем вернется в Москву.