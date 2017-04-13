Миланов вернулся в общую группу ЦСКА и готов сыграть с "Ростовом"

Представитель полузащитника ЦСКА Георгия Миланова Миро Димитров сообщил, что футболист восстановился от травмы колена, приступил к занятиям в общей группе. По его словам, хавбек готов принять участие в матче 23-го тура чемпионата России с "Ростовом".

- Вчера разговаривал с ним, он приступил к занятиям в общей группе, - приводит ТАСС слова Димитрова. - Ему повезло, он очень быстро смог восстановиться от травмы и сможет сыграть с "Ростовом", если, конечно, главный тренер его выпустит.

В текущем сезоне Миланов провел в составе армейцев 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.