Миланов вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов восстановился от перелома ноги, полученного в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Хавбек вернулся в общую группу игроков армецев на втором сборе в Испании, сообщает клубная пресс-служба. Однако болгарин в первые несколько дней будет работать с незначительными ограничениями.
Также отмечается, что по индивидуальной программе продолжают тренироваться Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов. Аарон Оланаре, у которого на днях родился сын, присоединится к команде в понедельник.
Во время сбора красно-синие проведут три контрольные встречи, которые пройдут 29 января, 2 и 6 февраля.
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Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vtoroy-sbor-v-kampoamore-den-pervyy/
- Георгий Щенников
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- СКА-Хабаровск
- Георгий Миланов
- Аарон Оланаре
- Тимур Жамалетдинов
Хома Сапиенс
Да это хохма смешная была, как Миланов травмировался в договорняке, где все друг с дружки пылинки сдували.
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