Миланов вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов восстановился от перелома ноги, полученного в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Хавбек вернулся в общую группу игроков армецев на втором сборе в Испании, сообщает клубная пресс-служба. Однако болгарин в первые несколько дней будет работать с незначительными ограничениями.

Также отмечается, что по индивидуальной программе продолжают тренироваться Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов. Аарон Оланаре, у которого на днях родился сын, присоединится к команде в понедельник.

Во время сбора красно-синие проведут три контрольные встречи, которые пройдут 29 января, 2 и 6 февраля.