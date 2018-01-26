23:49 26 января | Футбол — РФПЛ

Миланов вернулся в общую группу ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов восстановился от перелома ноги, полученного в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Хавбек вернулся в общую группу игроков армецев на втором сборе в Испании, сообщает клубная пресс-служба. Однако болгарин в первые несколько дней будет работать с незначительными ограничениями.

Также отмечается, что по индивидуальной программе продолжают тренироваться Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур ЖамалетдиновАарон Оланаре, у которого на днях родился сын, присоединится к команде в понедельник.

Во время сбора красно-синие проведут три контрольные встречи, которые пройдут 29 января, 2 и 6 февраля.

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Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vtoroy-sbor-v-kampoamore-den-pervyy/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хома Сапиенс

Да это хохма смешная была, как Миланов травмировался в договорняке, где все друг с дружки пылинки сдували.

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